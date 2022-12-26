Белому дому уже давно пора перестать делить Ближний Восток “на друзей и врагов”, а вести дела со всеми сторонами. В этом плане администрации США стоит поучиться у России и Китая. Об этом в своей статье для журнала The National Interest написал сотрудниц ЦРУ в отставке Пол Пиллар – передаёт “Газета.ру”.

Специалист отметил, что в Москва демонстрирует успехи и мастерство в работе с ближневосточными партнёрами. Китай старается подражать в этом России.

В то же время политика США, уверен Пиллар, “остаётся сдержанной” и базируется на том, что в регионе изменится геополитическая ситуация. Но по всей видимости, серьёзных предпосылок к этому нет, считает специалист. В этой связи США стоило бы извлечь уроки из своей политики.

Пиллар отметил, что дипломатия США в регионе ориентируется на внутреннюю политику и на наследие прошлых конфликтов. Поэтому, например, Белый дом активно поддерживает Израиль, а к властям Ирана испытывает враждебность.