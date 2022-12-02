Как сообщает «Царьград», украинские боевики заставляли пленных солдат вооруженных сил РФ петь песни на украинском языке. Об этом рассказал один из россиян, который был возвращен из украинского плена назад в Россию.

Вернувшийся домой российский военнослужащий поделился своей историей о пребывании в украинском плену. Он рассказал, что кормили российских военнопленных намеренно плохо, при этом могли заставить выполнять тяжелые физические упражнения, такие как приседания или отжимания, в качестве наказания. Также одним из любимых занятий украинских надзирателей было разучивание украинского гимна и других песен на украинском языке с российскими военнопленными.

Стоит отметить, что многие русские воины, которые вернулись из плена ВСУ, рассказывают о различных издевательствах и даже пытках. Так один из военнослужащих Народной Милиции ДНР рассказал о том, что в украинском плену сотрудники СБУ пытали некоторых россиян током.