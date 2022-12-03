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Недавно группа международных исследователей смогла выделить из вечной мерзлоты, которая была добыта в Якутии, несколько древних вирусов. Отмечается, что возраст вирусов составляет примерно 50 тысяч лет. Причем ученым удалось оттаять их и провести эксперимент с живой амебой, которая была тут же атакована древними вирусами.

Анна Баранова, работающая профессором в Школе системной биологии при американском Университете Джорджа Мейсона, сообщила, что древние вирусы были обнаружены в образцах льда, которые были взяты на глубине 16 метров.

По мнению Анны Барановой, извлеченный вирус, который относится к классу пандоравирусов, имеет огромные размеры, что не позволит ему проникнуть в клетку человека. Однако зараженные вирусом амебы могут представлять серьезную опасность для современного человека. Так, например амеба под названием Неглерия Фоулера может привести к развитию у человека менингоэнцефалита.

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