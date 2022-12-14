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Киевский режим снова ликует из-за очередной диверсии. Напомним, что ВСУ подорвали опоры моста под Мелитополем, в населенном пункте Константиновка, что стало поводом для щенячьего восторга.

Портал “Военное обозрение” рассказал, что представители власти и командование ВСУ вновь заговорило о “победе” и о том, как ВСУ теперь будет атаковать российскую территорию. Не обошлось и без упоминаний Крымского полуострова, путь в который украинские боевики собрались перекрывать.

На деле подрыв моста можно лишь с натяжкой назвать успешным. Отмечается, что разрушение опор было осуществлено диверсантами, которые скорее всего находились на освобожденной ВС РФ территории. Поэтому во избежание подобных случаев в будущем России достаточно просто усилить охрану таких объектов и активизировать антидиверсионную деятельность.

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