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На протяжении следующего года российские ВС выполнять все задачи СВО и разгромят террористическую организацию, коей является Украина, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

В интервью “5 каналу” он пояснил, что Соединенные Штаты вскормили террористов на Украине, а теперь вынуждают своих «шестерок» из Европы и других стран оказывать Киеву всестороннюю поддержку. Как только им надоест это дело, украинское государство перестанет существовать, так как живет исключительно на деньги Запада.

Вассерман заметил, что действия США ударили и по Европе, которая осталась без дешевого российского газа. Вашингтон таким образом хотел поправить свое финансовое положение, отправляя в ЕС сжиженный газ, однако тех объемов, что получает Европа, явно недостаточно.

Российские ВС, считает Вассерман, в наступающем году уничтожат террористическую организацию Украина и одержат уверенную победу в битве против НАТО.

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