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Российские ВС третий день подряд продолжают целенаправленно уничтожать реактивные системы залпового огня ВСУ. Под высокоточные удары попадают как советские, так и полученные Киевом от Запада боевые системы, сообщает Минобороны РФ.

Представители ведомства рассказали, что за минувшие сутки ВС РФ вскрыли позиции шести РСЗО HIMARS американского производства, уничтожив все эти комплексы.

Кроме того, под Северском точным ударом была ликвидирована РСЗО “Ураган”, а на Краснолиманском направлении – три боевых системы “Град”.

ВС РФ также записали в свой актив станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, также полученную ВСУ от Соединенных Штатов, и пусковую установку ОТРК “Точка-У” на территории Харьковской области.

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