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Как сообщают РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений ПВО вооруженных сил Российской Федерации, за последний месяц над Запорожьем было сбито четыре ракеты РСЗО «Хаймарс», которые выпускают по мирному населению украинские боевики.

Командир с позывным Рапира отметил, что с того момента, как их подразделение прибыло в Запорожскую область, им удалось сбить пять беспилотных летательных аппаратов противника. Среди сбитых БПЛА три было Bayraktar. Также российские военные уничтожили два украинских самолета и один вертолет. По словам Рапиры, активно ведется работа по РСЗО противника. Их подразделением было сбито около 10 ракет «Хаймарс». А за нынешний месяц – четыре ракеты.

Напомним, что реактивная система залпового огня «Хаймарс» является американской разработкой, созданной компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в период конца 90х начала 2000х годов. Серийное производство РСЗО «Хаймарс» началось с 2003 года.

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