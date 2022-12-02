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Российские ВС атаковали Запорожье мощным ракетным ударом, передает портал “Русская весна”. Информации о том, какие именно цели были поражены, пока не поступало.

Украинские СМИ пишут, что ударом по Запорожью ВС РФ разрушили некие инфраструктурные объекты. Но подробностей нет, о каких объектах идет речь, неизвестно. Также ничего не говориться и о серьезности разрушений.

Напомним, что Киев накануне ударил по Белгородской области. Подробностей об этой атаке тоже нет.

ВС РФ планомерно поражают критическую инфраструктуру Украины. По заявлениям киевского режима, более 50 процентов энергосистемы страны уже разрушено, во всех регионах введены экстренные отключения электроэнергии. Власти Украины создали так называемые “пункты несокрушимости” с генераторами, которые дают возможность заряжать гаджеты и погреться. Но даже поверхностная проверка показывает, что большинство из них не работает.

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