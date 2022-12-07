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Авиационных и ракетных ударов стало больше, также участилось применение штурмовых отрядов. Это главные изменения, которые произошли в тактике российских войск с приходом генерала Сергея Суровикина на пост командующего Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции. Такое мнение высказал генерал ВСУ Александр Сырский. Он командует Сухопутными войсками Украины. Об этом пишет “Лента.ру”.

Сырский также рассказал, что после назначения Суровикина усилилось давление союзных войск на восточном участке линии боевого соприкосновения. Ежедневно украинские позиции подвергаются там атакам, и ситуация в целом стала более напряжённой.

На пост командующего Объединённой группировкой войск Сергей Суровикин был назначен в октябре. На Западе за высокопоставленным российским военным закрепилось прозвище “Генерал Армагеддон”. Военные аналитики в Европе и США говорят, что методы Суровикина эффективны, но порой “беспощадны”. Ранее Сергей Суровикин командовал российской группировкой войск в Сирии. Он возглавлял её больше года – дольше, чем, кто-либо из офицеров, занимавших этот пост.

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