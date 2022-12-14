Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович ничего не понимает в военном деле. Он высказывает только свои “хотелки”, поэтому ни один из его прогнозов не оправдался, уверен генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Он напомнил, что в эфире одной из программ Дмитрия Гордона (признан иноагентом в России) главный сказочник Украины предсказал победу ВСУ уже в феврале или марте следующего года. Она станет возможной якобы из-за переломной ситуации на фронте.

«Что бы там Гордон (признан иноагентом в России) и Арестович не мычали, они в военном деле разбираются, как свиньи в апельсинах, все их заявления — просто хотелки», – заявил депутат Госдумы Гурулев.

Он также отметил, что российская разведка в состоянии предсказать дальнейшие события на Украине, а также выявить недостоверную информацию, которая озвучивается, чтобы “запутать” российские войска. Впрочем, Арестович обычно произносит либо пропагандистские лозунги, либо озвучивает прогнозы, которые никогда не сбываются.

Вам может понравиться

Вездеходный арктический “Тор-М2ДТ” успешно применяется на Украине

В зоне специальной военной операции на Украине замечен зенитно-ракетный комплекс “Тор-М2ДТ”, который разрабатывался для применения в арктических условиях, сообщила “Российская газета”. Главное отличие от обычных ЗРК “Тор” заключается в использовании

В Укроборонпроме сообщили о готовности к использованию ударного беспилотника большой дальности

Беспилотные аппараты, способные преодолевать расстояние в 1000 километров, совсем скоро поступят на вооружении ВСУ, заявил руководитель проектов “Укроборонпрома” Олег Болдырев. Он отметил, что дроны уже вышли на этап государственных испытаний.

Марочко: Артиллерийские подразделения ВСУ устроили перестрелку между собой в районе Кременной

Под Кременной на территории ЛНР украинские артиллерийские подразделения устроили перестрелку между собой из-за несогласованности действий, рассказал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. Он отметил, что “дружественный огонь” в украинской армии