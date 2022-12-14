Советник главы ОП Украины Алексей Арестович ничего не понимает в военном деле. Он высказывает только свои “хотелки”, поэтому ни один из его прогнозов не оправдался, уверен генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Он напомнил, что в эфире одной из программ Дмитрия Гордона (признан иноагентом в России) главный сказочник Украины предсказал победу ВСУ уже в феврале или марте следующего года. Она станет возможной якобы из-за переломной ситуации на фронте.

«Что бы там Гордон (признан иноагентом в России) и Арестович не мычали, они в военном деле разбираются, как свиньи в апельсинах, все их заявления — просто хотелки», – заявил депутат Госдумы Гурулев.

Он также отметил, что российская разведка в состоянии предсказать дальнейшие события на Украине, а также выявить недостоверную информацию, которая озвучивается, чтобы “запутать” российские войска. Впрочем, Арестович обычно произносит либо пропагандистские лозунги, либо озвучивает прогнозы, которые никогда не сбываются.