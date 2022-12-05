“Мы хотим двигаться не к войне, а к миру”. Так прокомментировал решение венгерских властей отказаться от подготовки военнослужащих из Украины на территории страны госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер. Об этом чиновник написал у себя на странице в одной из социальных сетей – сообщает ТАСС.

Менцер напомнил, что часть европейских стран уже обучают украинских солдат, однако это не ведёт к мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, а только усугубляет ситуацию. Такого же мнения придерживаются и венгерские власти.

Сейчас подготовка бойцов ВСУ ведётся на территории Германии, Польши, Великобритании и других стран. Политика Будапешта и раньше шла вразрез с общеевропейской по поводу участия в конфликте на Украине. Ранее Венгрия отказалась поставлять вооружение Киеву и пропускать его через свою территорию транзитом из других стран.