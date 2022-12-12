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Беспилотные аппараты, способные преодолевать расстояние в 1000 километров, совсем скоро поступят на вооружении ВСУ, заявил руководитель проектов “Укроборонпрома” Олег Болдырев. Он отметил, что дроны уже вышли на этап государственных испытаний.

Речь идет об ударном беспилотнике, который обладает способностью атаковать цель, сбрасывая на нее взрывное устройство, а затем возвращаться в исходную точку. Никаких подробных характеристик не разглашается.

Дальность полета беспилотника составляет около тысячи километров, сообщает РИА Новости. Дрон может нести полезную нагрузку 75 килограммов. По мнению экспертов, Киев вряд ли разрабатывал БПЛА с нуля – скорее всего для этой цели он использовал уже готовый образец, который был модернизирован не без участия западных специалистов.

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