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В Уфе заработала самая настоящая резиденция Деда Мороза. Праздничная площадка открылась на городской набережной реки Белой. Об этом сообщил мэр Уфы, Ратмир Мавлиев.

Мэр отметил, что Дед Мороз на набережной Уфы вместе со своей командой будет встречать гостей каждый день в период с 12 до 21 часа. Проработает резиденция до 14 января включительно. А 31 декабря, в Новогоднюю ночь, Дед Мороз будет рад видеть гостей аж до 2 часов ночи.

Ратмир Мавлиев рассказал, что ежедневно Дед Мороз с командой будут проводить интерактивную программу для гостей. Также будут представлены зоны для фотосъемки, там же организована и праздничная торговля, где можно купить подарки. А гости, кроме знакомства с Дедом Морозом и развлекательной программы, смогут посмотреть в резиденции на самого настоящего северного оленя.

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