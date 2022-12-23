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Всю последнюю неделю украинские ВС пытались захватить Кинбурнскую косу, часть которой входит в состав Херсонской области России, а вторая часть – в состав контролируемой Киевом Николаевской области, сообщил портал “Военное обозрение”.

В Очакове, где расположены базы сил специальных военно-морских операций, украинские ВС тренируют диверсионно-разведывательные группы, которые затем пытаются высадиться на расположенную неподалеку от города Кинбурнскую косу. Всего за неделю Киев предпринял несколько таких попыток, причем во всех участвовали боевые пловцы, которых готовят американские инструкторы.

Несмотря на все ухищрения Киева, все попытки высадить десант на косе оказываются тщетными. Российские ВС своевременно обнаруживают плавсредства, на которых боевики пытаются пересечь пролив, и уничтожают противника.

Кроме того, ВС РФ создали серьезные проблемы с подготовкой диверсионных групп, нанеся удар из РСЗО по 73-й базе Центра специальных операций в Очакове. Он позволил ликвидировать около 30 боевиков, а также уничтожить склад с боеприпасами.

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