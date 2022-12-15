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В Таванге, являющейся зоной фактического контроля, спустя два года вновь сошлись в битве военнослужащие армий Китая и Индии. На выложенных в Сети кадрах видно, что бойцы двух ядерных держав используют в качестве оружия палки, камни и пращи.

На видео такое сражение выглядит комичным, однако оно демонстрирует, что противостояние двух государств, начавшееся в нулевых годах, все еще далеко от завершения. Стычки между подразделениями ВС Китая и Индии периодически вспыхивают на спорных территориях.

Военные эксперты из Индии во всем обвиняют Китай. Они заявляют, что Пекин не хочет вооруженного столкновения, однако активно использует против Нью-Дели методы информационной войны. Таким образом он пытается втянуть ее в долгоиграющий конфликт, чтобы истощить страну, лишить ее имеющихся основных ресурсов.

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