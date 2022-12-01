Почти 431 миллион долларов. На такую сумму Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в соответствующем уведомлении оборонного ведомства США – передаёт ТАСС.

Сколько именно единиц техники будет произведено, не уточняется. Контракт предусматривает, что речь идёт не только о непосредственном производстве РСЗО, но и о предоставлении необходимых услуг по поддержке техники.

HIMARS в числе прочего США поставляют Вооружённым силам Украины. Реактивные комплексы в зависимости от боеприпасов могут стрелять на расстояние до 300 километров. Однако Киеву передают ракеты, способные поражать цели не дальше 80 километров.

Ранее западные СМИ и многие политики сообщали, что поставки вооружения на Украину опустошают арсеналы стран НАТО. В этой связи во многих государствах увеличиваются объёмы производства военной техники.