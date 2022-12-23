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Вся украинская противовоздушная оборона строится сегодня на зенитно-ракетных комплексах С-300, однако боеприпасы для них стремительно заканчиваются. Киев надеется на американские ЗРК Patriot, однако они вряд ли смогут полноценно заменить советские системы противовоздушной обороны, пишет издание Military Watch.

Авторы публикации поясняют, что США отправят на Украину лишь одну батарею комплексов Patriot. Это очень мало для замены С-300, которые используются сейчас. Поэтому Киеву придется как-то выкручиваться и фактически заново перестраивать систему ПВО.

Также журналисты объяснили, что дело не только в количестве ЗРК “Пэтриот”, но в их эффективности. Они привели сообщение профессора Теодора Постола из Массачусетского технологического университета о том, что в Персидском заливе эти системы захватывали и уничтожали не больше 10 процентов целей. Кроме того, в 2017 году Patriot не смог перехватить ракеты йеменских хуситов, что привело к мощному удару по нефтеперерабатывающему предприятию.

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