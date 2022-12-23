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Не менее 50 тысяч человек якобы составляет группировка частной военной компании “Вагнер” в зоне проведения специальной военной операции. Такие цифры привёл координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга – передаёт РИА “Новости”.

Кирби добавил, что на содержание такой группировки в месяц уходит более чем 100 миллионов долларов. Впрочем, откуда взялись такие расчёты и данные, представитель администрации США не пояснил.

ЧВК “Вагнер” в настоящее время принимает участие в специальной военной операции на Украине и ведёт активные боевые действия против подразделений ВСУ.

Власти США уже внесли группу “Вагнер” в санкционный список. При этом Белый дом ранее заявлял, что рассматривает возможность включить ЧВК также в список террористических организаций. На это основатель частной военной компании Евгений Пригожин отвечал, что “Вагнер” таким критериям не соответствует.

В США также сделали заявление, что якобы Северная Корея продаёт оружие ЧВК “Вагнер”, однако тот же Евгений Пригожин отметил, что всё это “домыслы” американцев.

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