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Президент США Джо Байден и его окружение беспрестанно твердят о скорой “победе Украины” над Россией. Но факты говорят совсем об обратном. Киев несет колоссальные потери и находится в ужасающем положении, проигрывая по всем фронтам.

Как Соединенные Штаты, так и Европа, ранее скрывавшие информацию о потерях ВСУ, больше не могут этого делать, так как количество раненых и погибших превысило все разумные пределы, пишет издание The American Conservative. Автор публикации Джордж О’Нил-младший, представляющий Институт идей США, уверен, что ответственность за эти жертвы несет именно коллективный Запад.

США и Европе очень хотелось вытеснить Россию с Украины ради продолжения американской гегемонии. Во имя этой цели боевики ВСУ и мирные граждане продолжают погибать, в то время как Соединенные Штаты нагло лгут.

Автор также отметил, что США и НАТО признают истощение запасов оружия. Также все чаще раздаются голоса о том, что украинская армия начинает сильно сдавать и фактически отдала инициативу ВС РФ.

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