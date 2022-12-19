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Россия отлично знает слабое место американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и первым делом будет бить именно по нему, считает ветеран Корпуса морской пехоты Марк Канчиан.

Он назвал уязвимостью высокую цену самих комплексов и боеприпасов к ним, а также дорогостоящее обслуживание систем ПВО. “Пэтриоты”, по мнению эксперта, ничего не смогут сделать с превосходством в воздушном пространстве Украины беспилотных аппаратов ВС РФ.

«Выстрел ракетой за миллион долларов по БПЛА стоимостью 50 000 долларов — проигрышное предложение», – цитирует Канчиана РИА Новости.

Кроме того, для обслуживания ЗРК необходимо привлекать не менее 90 военнослужащих. Соединенные Штаты не смогут отправить на Украину столько своих бойцов, а также быстро обучить боевиков ВСУ в таком количестве. Тем более, что Patriot – это чрезвычайно сложная в использовании система.

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