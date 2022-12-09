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Американское издание Breitbart рассказало о призывах главы украинского Минкульта Александра Ткаченко запретить российскую культуру во всем мире. Эта публикация разъярила читателей, которые назвали заявления министра нацистскими.

«Требует фальшивая страна без культуры. Надеюсь, что все те, кто поддерживал эту ненастоящую страну, осознают свою глупость», – написал один из комментаторов.

Другой напомнил, как немецкие нацисты во времена Адольфа Гитлера сжигали книги и отметил, что Украина сейчас действует в том же ключе.

«Нападение на церкви, снос памятников, сжигание книг, коллективное наказание и культура отмены — неудивительно, что леваки любят Украину, они прям на одно лицо», – написал читатель с ником Alan Mckay.

Напомним, что украинский министр призвал до окончания СВО бойкотировать музыку Чайковского, русскую литературу и другие виды искусства. По его словам, культура для Москвы якобы является “оправданием своих действий”.

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