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Слаженная работа и точная корректировка снова помогли бойцам союзных войск уничтожить вражескую технику в зоне проведения специальной военной операции. 100-я бригада 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР показала кадры уничтожения украинского танка прямым попаданием – пишет “Российская газета”.

В опубликованном ролике видно, как два украинских танка ведут огонь, расположившись на открытом пространстве за деревьями. В какой-то момент один из танков взрывается. Уточняется, что техника была поражена прямым артиллерийским выстрелом. Второй танк, по всей видимости, покинул позиции.

На вооружении ВСУ находятся, в основном, модернизированные танки советского образца. Технику поставляют Украине европейские страны. Киев неоднократно просил у западных союзников современные танки, однако всякий раз получал отказ.

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