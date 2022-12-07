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Квадрокоптеры, которые задействуют бойцы союзных сил в рамках специальной военной операции, продолжают показывать свою эффективность. А операторы дронов – высокий профессионализм. Издание “Военное обозрение” опубликовало кадры гибели украинского солдата в окопе, куда квадрокоптер сбросил взрывное устройство.

На кадрах, снятых с самого дрона, видно, как в одной и траншей прячется военнослужащий. Утверждается, что в окопе боец скрывался от артиллерийского обстрела. Как выяснилось, траншеи помогают спастись от артиллерийских снарядов, а от гранат, сброшенных с дрона, нет – далее в ролике взрывное устройство отстёгивается от квадрокоптера и падает точно в окоп, рядом с солдатом. Происходит взрыв, после которого военный сползает на землю и больше не подаёт признаков жизни.

Где и когда были сделаны видеокадры не сообщается.

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