Минобороны РФ выложило в Сеть видеозапись боя бронетранспортера БТР-82А с боевой машиной YPR-765 из Нидерландов. Забегая вперед, отметим, что российская техника оказалась на голову сильнее западной и захватила голландскую копию M113 в качестве трофея.

Эксперты рассказали, что серия броневиков YPR представляет собой усовершенствованные M113A1, которые были разработаны еще в 1964 году. Они оснащены дизельным двигателем Detroit Diesel и трехступенчатой автоматической коробкой передач.

В качестве основного вооружения в броневике используется 12,7-миллиметровый пулемет Browning М2. Главной особенностью является алюминиевая броня, которая и сейчас остается самой легкой в мире.

БТР-82А по вооружению значительно превосходит голландский образец. Российский бронетранспортер оснащен спаренными пулеметами калибров 7,62 и 14,5 миллиметров, а также 30 миллиметровой скорострельной пушкой 2А72. Также в процессе модернизации легендарного БТР-80 на новую модель были установлены современные прицелы, обеспечивающие высокую точность стрельбы в любую погоду.