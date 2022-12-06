Громкая рок-музыка в скором будущем, вероятно, будет применяться в медицинских целях. Она будет помогать врачам бороться с опухолями в головном мозге пациентов. Соответствующую технологию сейчас разрабатывают в Саратовском национальном исследовательском университете им. Н.Г. Чернышевского. Об этом сообщает “Газета.ру”.

Сейчас доставка лекарств в головной мозг сильно затруднена. Центральную нервную систему от кровеносной отделяет гематоэнцефалический барьер. Его задача в том, чтобы защищать мозг от проникновения вредных веществ. При этом лекарства также воспринимаются им, как чужеродные элементы. Однако в Саратове выяснили, что громкая музыка способна открывать барьер, благодаря чему в опухоли могут проникать медикаменты и уничтожать их.

Учёные выяснили, что звуковая волна раздражает белки барьера, и они “прячутся” внутрь сосудов мозга, открывая путь для лекарств. При этом, по данным исследователей, прослушивание громкой музыки не вредит мозгу, не повреждает органы слуха, а сам гематоэнцефалический барьер со временем восстанавливается. Методику уже протестировали на крысах. Им включали рок-музыку громкостью 100 децибел. В результате у крыс с глиобластомой наблюдалось улучшенное распределение лекарственного препарата, что повышало их выживаемость.