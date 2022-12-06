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Полицейских в России станет больше. Президент Владимир Путин утвердил штатную численность Министерства внутренних дел до 2025 года. Соответствующий указ глава государства уже подписал – сообщает ТАСС.

Согласно документу, к началу 2025 года число сотрудников МВД увеличится до 940 тысяч человек. При этом штатная численность будет повышаться постепенно. К 2023 году число полицейских должны быть на уровне чуть больше 922 тысяч человек, а к 1 январю 2024 года – более 934 тысяч человек.

Уточняется, что с увеличением числа сотрудников полиции будет увеличено и финансирование всей правоохранительной системы за счёт федерального бюджета. Численность центрального аппарата Министерства внутренних дел тоже станет больше. Соответствующий указ Владимир Путин подписал ранее. По нему численность руководящего состава повышается на 180 человек: до 6,7 тысяч.

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