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Российские военные получат в использование специальный комплект, который станет спасением на поле боевых действий. Это комплект, в который входят жгуты и блок управления. Он может автоматически остановить кровотечение.

Разработчики заявляют, что у этого устройства аналогов нет. Создали его специалисты предприятия «Фэст» в Костроме. Пока есть только прототип устройства, поэтому оно еще не запущено в массовое производство.

Сергей Матвеев, представитель предприятия, рассказал, что комплект был создан по просьбе саперов из штурмовых групп.

Военные рассказали, как сложно самостоятельно накладывать жгут при травмах, полученных минно-взрывным путем, при условии, что на бойце надета броня весом в 30 кг.

Для активации устройства на руке или ноге будет нужно закрепить жгут и нажать кнопку на блоке управления. В результате пневматика самостоятельно затянет жгут. Механизм комплекта можно привести в действие и дистанционно, путем подключения по Wi-Fi.

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