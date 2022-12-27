Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал итоги поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Он пояснил, что украинский лидер надеялся получить танки и дальнобойные ракеты, но удовлетворился лишь ЗРК Patriot да комплексами JDAM, превращающими обычные бомбы в высокоточные.

Во втором пакете помощи США отправят на Украину вооружение советского образца. Но журналиста больше заинтересовала отправка в Киев 10 терминалов Starlink.

Коц объяснил, что это оборудование для спутникового интернета является частью системы Palantir. Она представляет собой разведывательно-ударный контур, который дает возможность в режиме онлайн получать и анализировать данные, выделять и выбирать мишени, а затем отбирать подходящее средство поражения и атаковать.

Напомним, что в распоряжении ВСУ уже имеется несколько комплектов спутникового интернета Starlink, «подаренных» Илоном Маском еще в марте текущего года.