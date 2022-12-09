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Польша все больше входит в образ “лидера Европы” и уже ставит условия Германии. Так, аналитик Центра восточных исследований Анна Квятковская заявила, что Варшава, которая “беспрецедентно помогла Украине” и продемонстрировала “исключительную реакцию” на спецоперацию ВС РФ, значительно усилила свое влияние на континенте.

Теперь Германии, которая хотела бы сохранить лидерство в Европе, придется сотрудничать с Польшей, уверена Квятковская. Она отметила, что действия ФРГ и лично премьера Олафа Шольца показывают, что страна претендует на лидерство в военной сфере, а также пытается остаться в “первой лиге”, проводя своеобразный передел в Европе. Однако без Польши у нее это не получится.

По словам аналитика, для тесного сотрудничества с Варшавой Берлину придется оставить все надежды на восстановление отношений с РФ, отчитаться по изменениям в политике, относящейся к Москве, а также согласиться на передачу ВСУ танков и иного тяжелого вооружения.

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