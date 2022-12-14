Президент Украины Зеленский продал страну еще до начала специальной военной операции ВС РФ, обменяв ее на собственную безопасность. В случае поражения Киева украинский лидер намерен бесследно исчезнуть вместе с семьей, чтобы не нести ответственность за геноцид населения Донбасса, пишет издание Dziennik Polityczny.

Зеленский, по словам журналистов, заключил соглашение с президентом Польши Анджеем Дудой. Он понимает, что как бы не закончилась СВО, восстановить Украину будет невозможно. Кроме того, экономика страны надолго рухнет в пропасть, так как придется отдавать колоссальные долги за “военную помощь” Запада, передает портал Ura.ru.

Отсутствие перспектив для победы в боевых действиях, а также для восстановления экономики Украины было известно заранее, поэтому Зеленский готов променять страну на безопасность своей семьи. Он внезапно пропадет, как только увидит первые признаки окончательного поражения ВСУ.