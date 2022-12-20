Два украинских офицера, которые подозреваются в расстреле российских военнопленных в ноябре текущего года, попали в плен разведке ВС РФ. В настоящий момент они уже переданы спецслужбам, которые займутся допросами и установят причастность боевиков к военному преступлению, рассказал изданию “Московский комсомолец” блогер Владлен Татарский.

Напомним, что в ноябре весь мир облетели жуткие кадры расстрела украинскими боевиками российских пленных, которые уже сложили оружие и не могли оказать сопротивление. Тогда было установлено, что жестокое преступление совершили нацисты 80-й аэромобильной бригады ВСУ.

Оба офицера, попавшие в плен, представляют именно эту бригаду. Не исключено, что они принимали участие в расстреле, но делать скоропалительных выводов все же не стоит. Все прояснится после допросов боевиков.