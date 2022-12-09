Москва и Пекин вложили немалые средства в разработку гиперзвукового оружия. Однако США не стремятся равняться в этом вопросе на Россию и КНР. Такое заявление сделала замминистра обороны Соединённых Штатов Кейтлин Хикс – передаёт ТАСС.

Хикс уточнила, что стратегия развития вооружения США строится на том, чтобы она, в первую очередь, согласовывалась с военными планами Соединённых Штатов, а не на том, чтобы догонять какие-либо страны. В чём заключаются эти военные планы, Хикс не пояснила.

Гиперзвуковые ракеты сейчас есть на вооружении только России и Китая. Ранее в США заявлял, что в гонке гиперзвукового оружия американская армия проиграла, и сейчас необходимо навёрстывать упущенное. Предполагается, что гиперзвуковые ракеты поступят на вооружение армии США не раньше, чем через несколько лет.