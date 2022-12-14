Российские ВС контролируют более 90 процентов населенного пункта Опытное, вплотную примыкающего к Артемовску. В настоящий момент они проводят зачистку поселка, вытесняя из него остатки боевиков противника, сообщил телеграм-канал WarGonzo.

Артиллерийские подразделения беспрерывно накрывают огнем позиции ВСУ, пехотинцы зачищают здания, в которых все еще прячутся украинские военные. Одна из целей освобождения Опытного – блокировка последней дороги, по которой осуществляется снабжение боевиков, практически достигнута.

Напомним, что российские ВС продвигаются к Артемовску, на подступах которого идут ожесточенные бои. Киев то и дело присылает новые подразделения боевиков и иностранных наемников в качестве подкрепления, однако они уже не способны повлиять на расстановку сил и конечный результат.