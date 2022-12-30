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Германия превращается в обузу для Североатлантического альянса из-за недостаточного количества техники и вооружения, рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц. Он напомнил, что хотя ФРГ длительное время оставалась лидером в сфере автомобильной промышленности, боевые машины у нее сейчас совершенно не получаются.

Так, БМП Puma пришлось браковать уже после первых испытаний, так как в ходе учений из строя вышло сразу 18 единиц техники. Теперь их заменят уже привычными бронетранспортерами, которые были разработаны еще в 70-х годах прошлого столетия.

Есть проблемы у армии ФРГ и с артиллерией. Она практически не помогала Киеву, но успела все же истощить все свои запасы. В случае боевых действий боеприпасов у Берлина хватит всего на два дня, цитирует Коц немецкие СМИ.

Кроме того, в Германии появились серьезные проблемы с энергоносителями, так как она пытается избавиться от зависимости от российского газа. Вся промышленность страны держалась именно на нем, но сейчас она может рухнуть.

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