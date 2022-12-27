Молдавия сталкивается с элементами “гибридной войны”, но прямого вторжения российских войск здесь не ждут. Об этом заявил председатель парламента страны Игорь Гросу – сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TV8.

Лидер правящей Партии действия и солидарности уточнил, что под “гибридной войной” он понимает кибератаки и пропаганду, которая ведётся в средствах массовой информации. Ещё один её элемент – снижение поставок “Газпромом” природного газа в Молдавию, несмотря на то, что та исправно платит за топливо. Гросу добавил: власти страны внимательно следят за тем, что сейчас происходит на Украине, но не видят угрозы для прямого вторжения российских войск в Молдавию.

В России сокращение поставок газа Молдавии объясняют техническими проблемами из-за транзита через украинскую территорию. В этой связи Кишинёв распорядился перейти на режим экономии газа, увеличил закупки мазута и дров.