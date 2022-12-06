ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев использовал для ударов по аэродромам Дальней авиации в Рязани и Энгельсе беспилотные аппараты советского производства, рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что в результате атаки трое российских военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.

ВСУ пытались вывести из строя дальние бомбардировщики. Беспилотники перемещались на небольшой высоте, пытаясь не попасть в поле зрения ПВО, однако все же были уничтожены. До аэродромов долетели только их обломки, которые, впрочем, повредили обшивку двух Ту-22М3.

Военное ведомство также объяснило выбор даты для атаки. ВСУ пытались предотвратить массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины и поэтому направили два беспилотника на аэродромы базирования стратегической авиации.

Вам может понравиться

Леонков: США и Япония не смогут разработать ракету для перехвата российского гиперзвукового блока “Авангард”

Японские СМИ сообщили об успешной разработке технологии перехвата боевых блоков, развивающих гиперзвуковую скорость. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что это изобретение вряд ли позволит сбивать российские боезаряды “Авангард”. По словам

Повод для вторжения на Западную Украину Польша может отыскать на Тайване

Польша еще с первых дней специальной военной операции ВС РФ ищет повод ввести “миротворческие силы” на территорию Западной Украины. И прибрать к рукам регионы, которые давно считает своими. Но в

В колоссальных потерях в битве за Бахмут боевики ВСУ обвиняют Великобританию и США

Президент Украины Владимир Зеленский в истерике требует удерживать Артемовск до последнего, главком ВСУ Валерий Залужный бросает в бой подразделения для взятия важных высот в городе, а в это время советник