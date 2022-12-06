Киев использовал для ударов по аэродромам Дальней авиации в Рязани и Энгельсе беспилотные аппараты советского производства, рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что в результате атаки трое российских военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.

ВСУ пытались вывести из строя дальние бомбардировщики. Беспилотники перемещались на небольшой высоте, пытаясь не попасть в поле зрения ПВО, однако все же были уничтожены. До аэродромов долетели только их обломки, которые, впрочем, повредили обшивку двух Ту-22М3.

Военное ведомство также объяснило выбор даты для атаки. ВСУ пытались предотвратить массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины и поэтому направили два беспилотника на аэродромы базирования стратегической авиации.