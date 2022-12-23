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В Тегеране назвали “необоснованными обвинениями” заявления президента Украины Владимира Зеленского о поставках иранского вооружения российским войскам. При этом МИД Ирана призвал украинского лидера “не испытывать терпение”. Об этом сообщает “Газета.ру” со ссылкой на официальное заявление, сделанное представителем внешнеполитического ведомства Ирана Насером Канаани.

Дипломат в очередной раз подчеркнул, что Иран не предоставлял и не собирается предоставлять свою военную технику каким-либо странам. В том числе России. Также Канаани рекомендовал Зеленскому не особо радоваться поддержке со стороны США – опыт многих стран показывает, что такая помощь становится разрушительной.

Власти Украины и их западные союзники ранее уже обвиняли Иран в том, что страна поставляет беспилотные летательные аппараты российским войскам, а затем эти дроны используются в зоне СВО. В частности, говорилось, что под видом беспилотников “Герань-2” используются иранские Shahed-136. Москва и Тегеран неоднократно отвергали все обвинения, заявляя что никаких подобных сделок не совершалось.

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