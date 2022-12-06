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Минобороны Украины ожидает новой ракетной атаки на критическую инфраструктуру страны. При этом спикер Оперативного командования “Юг” Ирина Гуменюк не называет каких-либо дат, а заявляет, что удары могут быть нанесены “в любой день”.

Точность такого прогноза оставляет желать лучшего. Но подобными предсказаниями грешат и многие военные эксперты Украины. Одни из них вспоминают, что атаки проводились 10 и 11, а затем 17 и 18 октября, поэтому новый удар может быть нанесен сегодня, 6 декабря.

Другие аналитики считают, что Россия ждет оттепели, повышения температуры до плюсовых значений, чтобы несколько смягчить негативные последствия атаки для населения Украины. Та же Гуменюк заявляет, что РФ, напротив, ожидает более сильных морозов, чтобы нанести максимальный ущерб.

Морозы, по ее мнению, «могут стать дополнительным фактором, когда они (российские ВС – примечание Discover24.ru) захотят устроить ракетную атаку».

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