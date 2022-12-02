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Офицеры украинской армии с нетерпением ожидают приказа об эвакуации из Артемовска. Они понимают, что город совсем скоро окажется под контролем ВС РФ и впадают в панику из-за молчания высшего руководства, рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он пояснил, что российские ВС успешно действуют на Артемовском направлении и с каждым днем все больше становится ясен исход сражения за этот город. Киеву уже следовало бы начать подготовку к эвакуации командного пункта, осуществляющего управление ВСУ на этом участке фронта. Но он этого не делает.

Командование украинской армии до настоящего момента не давало никаких оснований думать, что войска вообще будут выводиться из Артемовска. Этот город слишком важен для Киева, поэтому боевикам ВСУ скорее отдадут приказ стоять насмерть, чем эвакуируют их. Именно это ввергает старших офицеров в панику.

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