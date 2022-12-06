Избирателям нужна прозрачность в вопросе предоставления Украине финансовой помощи. Американцы заслуживают знать, куда тратится каждый заработанный ими цент. Об этом у себя в твиттер-аккаунте написала член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она представляет штат Джорджия – сообщает РИА “Новости”.

Конгрессвумен потребовала, чтобы в отношении направленных на Украину средств из США провели аудит. Будучи представителем Республиканской партии она также отметила, что требование должны поддержать все республиканцы, которые ранее высказывались за оказание финансовой помощи Киеву.

По мнению Грин, есть вероятность, что правительство США через оказание финансовой помощи Украине отмывает деньги. Во всяком случае, считает конгрессвумен, Белый дом мог этим заниматься раньше, используя вооружённые конфликты в других странах.