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Нарастить выпуск истребителей пятого поколения Су-57. Такую задачу призвана решить модернизация авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. Об этом рассказал глава “Ростеха” Сергей Чемезов – передаёт РИА “Новости”. Авиационный завод входит в структуру государственной корпорации.

Чемезов пояснил, что обновление завода уже идёт. Там введут в строй высокотехнологичное оборудование, привлекут дополнительный персонал, создадут современную поточную линию окончательной сборки. В конечном итоге всё это нацелено на то, чтобы увеличить выпуск боевых машин.

РИА “Новости” отмечает, что уже к концу 2024 года Военно-космические силы России должны получить больше двух десятков Су-57. Спустя четыре года их число должно быть доведено до почти 80-ти единиц.

Су-57 – многофункциональный истребитель. Он предназначен для уничтожения любых видов воздушных, наземных и надводных целей. Предполагается, что новая техника со временем заменит истребители Су-27. Серийное производство “пятьдесят седьмых” началось ещё в 2019 году. А первый полёт опытного образца был совершён за девять лет до этого.

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