60 процентов от общего числа потерь украинской армии в летательных аппаратах пришлись на работу систем ПВО России. Данные привёл начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов. Об этом пишет газета “Красная звезда”.

Леонов рассказал, что за время проведения специальной военной операции, бойцы расчётов ПВО уничтожили 160 самолётов и вертолётов ВСУ, а также 3 тысячи беспилотников и более 1,7 тысяч ракет и иных снарядов. В том числе и тех, что украинские военные запускают с помощью американских систем залпового огня HIMARS. Целями для российских систем ПВО становятся и противорадиолокационные ракеты HARM.

Генерал уточнил, что российские войска обладают широкой номенклатурой систем ПВО. В их числе ракетные системы С-300В4, зенитно-ракетные комплексы “Бук-М3” и комплексы “Тор-М2”.

Украинская армия в боевых действиях, в основном, использует самолёты, которые достались стране ещё со времён Советского Союза. Западные союзники Киева пока не удовлетворяют его просьбы о поставках современных самолётов. По словам западных политиков, такая ситуация только усугубит конфликт.