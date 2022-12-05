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Президент Украины Владимир Зеленский в истерике требует удерживать Артемовск до последнего, главком ВСУ Валерий Залужный бросает в бой подразделения для взятия важных высот в городе, а в это время советник главы ОП Михаил Подоляк призывает “забыть про Бахмут” и несет полную чушь о скором “освобождении Ялты”, пишет портал “Свободная пресса”.

Автор публикации Александр Ситников разглядел в данной ситуации аналогии с Северодонецком и Лисичанском. Тогда тот же Подоляк успел за несколько дней изменить свое мнение. Сперва он заявлял, что это неприступные крепости, которые невозможно взять, а затем города перестали иметь для Украины стратегическое значение.

В Артемовске наблюдается схожая ситуация. ВСУ несут огромные потери, причем ответственность за них заранее возлагают на Великобританию и США. Первая организовала обучение для боевиков украинской армии, но тренировала их по программе борьбы с повстанцами, не имеющими артиллерии и тяжелой техники. Вторые прислали в Бахмут ЧВК “Моцарт”, которая взяла управление на себя, но не учла текущей ситуации. В итоге бросившиеся в наступление подразделения ВСУ были уничтожены артиллерийским огнем.

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