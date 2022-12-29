Одна из российских ракет могла поразить зенитно-ракетный комплекс, применяемый ВСУ для противовоздушной обороны Киева, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты поясняют, что такое предположение сделано в результате анализа фото одного из жителей украинской столицы.

На снимке запечатлен инверсионный след ракеты-перехватчика, который остается во время ее старта. При этом начинается он как раз в том месте, где прогремел взрыв после попадания российского боезаряда.

По словам экспертов это может свидетельствовать о точном попадании по зенитно-ракетному комплексу. Это неприятная новость для Киева, который и так постоянно жалуется на нехватку средств ПВО и выпрашивает все новые ЗРК у США и Североатлантического альянса.