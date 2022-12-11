На левом берегу Днепра в Киеве произошел мощный взрыв, который привел к аварийному отключению электроэнергии в целом микрорайоне. Жители украинской столицы сперва сообщили, что ВС РФ нанесли очередной удар по критической инфраструктуре, но позже выяснилось, что никаких атак не проводилось.

Один из телеграм-каналов написал, что мощный взрыв был результатом действий ВСУ и планировался ранее. Однако причин исчезновения света авторы назвать не смогли.

Напомним, что российские ВС регулярно наносят удары по энергетическим объектам на территории Украины. Так, после очередных атак в ночь на 10 декабря без света осталось более миллиона жителей Одесской области. Из-за этого любой взрыв жители страны мгновенно списывают на ВС РФ, однако в упомянутом выше случае причина была в другом.