Пользователи телеграм-каналов пишут о прилете ракеты в Киеве, а также выкладывают фотографии с густым черным дымом. Какой именно объект попал под удар, пока не известно, украинские власти запретили публиковать фото с указанием мест взрывов.

По предположениям пользователей, в очередной раз удар пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, однако сообщений об отключении электричества пока нет.

Почти одновременно поступило сообщение о взрыве в Одесском районе. Там вода и свет уже отключены, скорее всего, ракета угодила в инфраструктурный объект. В какой именно, не уточняется.

Также известно о взрывах в Сумской и Житомирской областях, более подробной информации по ним пока нет.