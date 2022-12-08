Издание National Post рассказало об инциденте с эвтаназией в Канаде. Этой процедуре подвергли 37 летнюю Дженнифер Хэтч, которая хотела жить.

Женщине диагностировали синдром Элерса – Данлоса – заболевание, основными симптомами которого являются хрупкость соединительных тканей и кожного покрова. Оно является неизлечимым, так как изучено слишком мало. Кроме того, это тяжелый недуг.

Хэтч снялась в рекламном ролике, который заказала компания по продаже одежды. Видео рассказало о последних днях жизни канадки.

После получения паллиативной помощи женщина заявила, что устала вести борьбу с болезнью и что умереть легче, чем продолжать мучения. Сразу же после этого процедура была оперативно одобрена, что странно, так как обычно на это требуется гораздо больше времени.

Позже подруга Дженнифер рассказала, что та специально снялась в рекламе, чтобы привлечь внимание к заболеванию и тем самым помочь другим людям. При этом за несколько дней до процедуры эвтаназии канадка организовала вечеринку на пляже. В результате зрители, увидевшие ролик, озаботились судьбой Хэтч, что привело к скандалу. Видео даже пришлось удалять с онлайн-каналов, чтобы не усугублять ситуацию.