Переговоры, посредничество, дипломатия – все эти слова довольно долго не упоминались в контексте решения конфликта между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал экс-премьер Италии Джузеппе Конте. В настоящее время политик возглавляет оппозиционное движение “5 звёзд”. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

В итальянском издании напечатано интервью Конте. В нём он отметил, что в конфликте на Украине всегда “отсутствовал важный элемент – путь к миру”. При этом международное сообщество долгое время не предлагало вариантов, как можно выйти из ситуации мирным путём, подчеркнул экс-премьер.

Конте и ранее заявлял, что Евросоюзу и властям Италии стоит пересмотреть свою позицию в отношении российско-украинского конфликта. В частности, бывший премьер-министр отмечал, что необходимо прекратить отправлять оружие Киеву, поскольку это не приближает мирные переговоры. Официальные власти Италии в то же время сообщали, что не намерены менять свой подход к ситуации на Украине и будут продолжать оказывать Киеву военную помощь.