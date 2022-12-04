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Италия должна занять позицию “активного нейтралитета” и способствовать началу мирных переговоров России и Украины. Кроме этого, Рим должен прекратить поставку вооружений в Киеву. Под такими лозунгами в Милане прошла демонстрация, участие в которой приняли пять тысяч человек. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Организатор акции – бывший мэр Рима Джанни Алеманно. Именно он в социальных сетях рассказал о числе участников шествия. Политик также отметил, что в мероприятии приняли участие “люди всех возрастов”.

Алеманно добавил: мирные переговоры необходимы не только непосредственным участникам конфликта на Украине, но и всей Европе, чтобы преодолеть “ужасный экономический кризис”, а также, чтобы снизить вероятность ядерной войны, риски начала которой сейчас очень высоки.

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