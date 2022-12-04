Противостояние на Украине является самым серьезным со времен войны в Югославии или даже Второй мировой, пишет испанское издание Rebelión. Журналист Хорди Кордоба, публикацию которого представил портал Regnum, отмечает, что в настоящий момент не удается увидеть каких-либо признаков быстрого завершения этого конфликта.

Обозреватель добавил, что все попытки провести мирные переговоры между Киевом и Москвой заблокированы Вашингтоном и Лондоном. США и Великобритания даже не скрывают намерений предотвратить создание многополярного мира, а также максимально ослабить Россию.

По мнению журналиста, хотя Запад уже не так рьяно поддерживает Украину, он все равно не предпринимает шагов к прекращению конфликта. Россия тоже не собирается отступать, так как для нее это будет нежелательным поражением. Однако стороны конфликта, считает Кордоба, все же должны договориться о перемирии, чтобы обменяться пленными и сделать паузу в боевых действиях как минимум на зимний период.